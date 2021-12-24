Предприимчивый любитель пива попытался продать уникальную чипсы за 15 тысяч рублей
В Самаре местный житель выставил на продажу чипсу из пачки Lay's за 15 тысяч рублей. Причина такой высокой цены в уникальности чипсы – у неё заводская, по уверениям продавца, дырка. Об этом стало известно Telegram-каналу «Подъём».
Первоначально цена была ниже, но из-за высокого интереса молодой человек решил её поднять.
«Было 12 тыс. в первый раз, но так как очень большой спрос (он, конечно, шуточный, но всё-таки), решил добавить немного остроты, так сказать. Цену взял просто из головы: 5 тыс. – мало, 30 – много. Вот как-то так и решил, что 15», — рассказал «Подъёму» самарец.
По словам продавца, уникальная чипса была найдена в обычной пачке во время распития пива с другом. Если не найдется покупатель за объявленную цену, мужчина намерен выставить её на аукцион.