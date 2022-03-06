Новости – Бизнес
Бизнес
Правительство пытается помочь бизнесу деньгами
6 марта, 2022 13:57
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
6,3 млрд рублей будет выделено из бюджета на финансирование программы льготного кредитования.
Субсидии получат те банки, которые в 2021 году предоставили бизнесменам льготные кредиты, информирует ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина, подписавшего соответствующий указ.
Кредитные каникулы по совершенным ранее банковским заемам бизнесменам продлят до 30 сентября 2022 года в рамках закона о поддержке российского бизнеса в условиях международных санкций.
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