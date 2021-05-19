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Поздно пить «Боржоми»: работники завода обиделись на низкие зарплаты и забаррикадировались

Артем Денисов
19 мая, 2021 05:01
1 мин
Артем Денисов
19 мая, 2021 05:01
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники завода по производству минеральной воды «Боржоми» объявили забастовку.

Люди требуют индексации зарплаты с учетом инфляции и улучшения условий труда. Бастующие забаррикадировали все въезды на территорию предприятия.

Оргкомитет забастовки сообщил, что любая попытка разблокировать пути, либо нанять на работу штрейкбрехеров из местных жителей «получит адекватный и жесткий ответ».

Дирекция предприятия призвала работников «проявить конструктивность на переговорах», напомнив, что зарплата работающих на заводе грузин на 30–40% выше, чем на других предприятиях. Отмечается, что предприятие «Боржоми» принадлежит российской компании, сообщает Коммерсант».

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку в Москве из-за невыплаты зарплат.

Ранее по теме:  В Москве курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку
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