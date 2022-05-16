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Бизнес
Популярный в России Renault Duster будет производиться под другим брендом
16 мая, 2022 18:27
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Минпромторг договорился о том, чтобы выпускать автомобиль Renault Duster под маркой Lada. Машина будет собираться на производственных мощностях «АвтоВАЗа». Об этом рассказал глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.
По словам представителя ведомства, французская компания уже согласилась на смену бренда. Производство будет запущено на заводе в Тольятти.
Ранее в этот же день французская Renault подписала соглашение о передаче своих российских активов. Столичный завод «Рено Россия» был передан Москве, доля компании в «АвтоВАЗе» передана ФГУП «НАМИ.
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