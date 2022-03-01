Первый европейский банк собирается прервать свою тридцатилетнюю связь с Россией
Австрийский банк «Райффайзенбанк» задумался над тем, чтобы уйти из России. Такая возможность начала рассматриваться руководством банка. Об этом сообщили источники агентства Reuters.
Решение об уходе с российского рынка начало рассматриваться банком в связи с силовым вводом войск РФ в Украину и боевыми действиями. Окончательного вердикта руководство пока не приняло, но может решить покинуть Россию, если банку для продолжения деятельности будут требоваться дополнительные деньги или капитал, пояснил источник Reuters.
Если решение о выходе будет принято, «Райффайзенбанк» станет первым европейским банком, покинувшим РФ из-за военной интервенции. Кроме того, тем самым Raiffeisen Bank International (RBI) прервёт свою тридцатилетнюю историю работы на территории бывшего Союза.
Впрочем, российское представительство «Райффайзенбанка» слухи об уходе с рынка РФ опровергает. Там заверили, что банк обеспечит стабильную работу своих сервисов для российских клиентов.