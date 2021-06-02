Ozon использовал плитку из могильных камней для облицовки крыльца магазина в Сыктывкаре
Российский онлайн-магазин Ozon откажется от использования могильных камней для облицовки своего пункта выдачи в Сыктывкаре.
Как говорят в компании, использование похоронной плиты для облицовки неприемлемо. Ozon запросил у владельца торговой точки, который работает по франшизе, все документы о закупке этого материала. Не исключено, что владелец не знал о его происхождении. Не смотря на это, в компании проведут внутреннюю проверку, а плитку обязательно заменят.
На использование могильных плит для облицовки крыльца магазина стало известно несколько дней назад. На одной из плит можно было заметить женский портрет, сообщает телеканал «360».
В 2020 году в Симферополе во время ремонта техникума на улице Караимская выяснили, что здание построено из надгробных плит. Учебное заведение было возведено возле кладбища, и плиты взяли оттуда.