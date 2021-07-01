Новости – Бизнес
Бизнес
Отношения Налоговой службы с малым бизнесом могут радикально преобразиться
1 июля, 2021 00:04
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
В российской Налоговой планируют ввести новый режим сбора налогов для малого бизнеса. Ведется мониторинг готовности предпринимателей к возможным изменениям.
Непосредственно в Федеральной налоговой службе (ФНС) подтвердили планы по разработке новой системы. В частности, налоги будут исчислять в самой ФНС. Могут быть отменены страховые взносы, взамен будет увеличен налог на деятельность.
Как передает РБК, налоговые органы также могут получить возможность брать информацию по расчетному счету фирмы через банк.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку