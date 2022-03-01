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Бизнес
Оператор газопровода «Северный поток-2» собрался банкротиться
1 марта, 2022 14:46
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Youtube / The B1M
Компания-оператор российского газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG начала рассматривать возможность банкротства. Об этом сообщили источники агентства Reuters.
По данным собеседников, о банкротстве Nord Stream задумалась из-за санкций, которые ввели против РФ в ответ на ввод войск с применением военной силы в Украину. Санкции, в том числе, затронули и оператора газопровода.
Источники отмечают, что дело о неплатежеспособности Nord Stream 2 может поступить в суд уже на этой неделе, передаёт «ТАСС».
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