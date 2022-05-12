Олег Тиньков объяснил решение высказаться против спецоперации несмотря на страх
Бизнесмен Олег Тиньков в интервью Юрию Дудю* (признан Минюстом иноагентом) объяснил решение высказаться против спецоперации на Украине, несмотря на страх в тот момент. Напомним, после заявления стало известно о продаже Тиньковым доли в «Тинькофф-банке».
Предприниматель рассказал, что за 2,5 года много времени провел в закрытых боксах и «столько смертей насмотрелся». «А тут ты видишь, что просто погибают дети, женщины, люди. Их убивает наша армия российская... Я не мог ничего не сказать», - заявил Тиньков.
Далее он продолжил, что ему «не надо никаких миллиардов» и «правильно умереть с хорошей кармой».
Тиньков сообщил, что совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман в телефонном звонке говорил о необходимости сначала продать долю в банке, а потом заявлять. На это Тиньков ответил: «Я так чувствую, я не могу молчать».
Цитаты из интервью приводит Агентство. Новости.
Напомним, 19 апреля Тиньков опубликовал эмоциональный пост о спецоперации. Он опроверг информацию, что большинство россиян поддерживают действия России: предприниматель заявил, что таких «дебилов» только 10%. Спустя несколько дней Тиньков продал долю в банке миллиардеру Владимиру Потанину, получив за нее 3% реальной, по его мнению, стоимости.