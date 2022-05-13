Офисной бумаги SvetoCopy больше не будет
Американцы продают Светогорский ЦБК. Предположительно российским бизнесменам.
Американский гигант Sylvamo Corporation, производящий в России офисную бумагу под брендом SvetoCopy, уходит с российского рынка. Это решение напрямую связано с продолжающейся российской военной спецоперацией на Украине, - сообщает telegram-канал «Фонтанка».
Свой главный актив – Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат – компания пытается продать с очевидным для себя убытком. По сведениям 47news, при ориентировочной стоимости $1,5 млрд, Sylvamo Corporation готов уступить ЦБК за $500 млн.
Среди потенциальных покупателей Владимир Евтушенков (Sagazha Group) и Захар Смушкин и братья Зингаревичи («Илим»). Среди многочисленных проблем, связанных с переходом предприятия из рук западных предпринимателей к российским бизнесменам – главной остается запрет на валютные сделки, которые сегодня совершаются исключительно под надзором специальной правительственной комиссии. Пока непонятно, согласится ли комиссия, чтобы полмиллиона долларов ушли в США, однако в противном случае российские потребители потеряют 623 тысяч тонн бумаги и картона.