Новости – Бизнес
Бизнес
Один из богатейших людей мира взял пример с Джеффа Безоса и развелся с женой
4 мая, 2021 05:03
1 мин
1 мин
Olga Kravets/Russian Look
Миллиардер, филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.
«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», - говорится в совместном заявлении супругов. Как заявили Гейтсы, за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. При этом финансовая сторона развода не разглашается, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в апреле 2019 года самый богатый человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос развелся с женой Маккензи. Они прожили вместе 25 лет.
После раздела имущества женщина получила долю акций Amazon, став одним из богатейших людей мира.
Ранее по теме: Самым богатым человеком в мире вновь стал Джефф Безос
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку