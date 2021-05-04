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Один из богатейших людей мира взял пример с Джеффа Безоса и развелся с женой

Артем Денисов
4 мая, 2021 05:03
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 05:03
1 мин
Olga Kravets/Russian Look
Olga Kravets/Russian Look

Миллиардер, филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.

«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», - говорится в совместном заявлении супругов. Как заявили Гейтсы, за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. При этом финансовая сторона развода не разглашается, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в апреле 2019 года самый богатый человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос развелся с женой Маккензи. Они прожили вместе 25 лет.

После раздела имущества женщина получила долю акций Amazon, став одним из богатейших людей мира.

Ранее по теме:  Самым богатым человеком в мире вновь стал Джефф Безос
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Джефф Безос
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Билл Гейтс
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