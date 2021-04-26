Одежда Putin Team начинает «экспансию за рубеж»

Бизнес

Производитель одежды Putin Team, группа компаний «Портновская мануфактура «Shishkin» займется развитием экспорта своей продукции. О планах расширения рынка рассказал основатель и гендиректор компании Дмитий Шишкин.

В качестве приоритетных задач Шишкин назвал развитие экспорта в Китай, Ближний Восток и арабские страны. Также одежда Putin Team появится в Европе и странах СНГ.

Компания ставит амбициозные планы по выходу на экспорт. «То есть начинаем и экспансию за рубеж», - цитирует Шишкина «РИА Новости».