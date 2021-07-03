«Не возите»: Союз виноделов стоит на своем после ссоры с Moet Hennessy. И даже винит французов в шантаже
Глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович счел решение крупнейшего французского производителя шампанского Moet Hennessy о приостановке отгрузок товара в РФ на неопределенный срок шантажом. Он заявил, что это «крик на пустом месте», да и вообще, Россия делает шампанское не хуже.
«...Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже», — приводит слова Поповича «РИА Новости».
Напомним, Moet Hennessy заявила о приостановке поставок шампанского в РФ после того, как президент Путин 2 июля подписал закон, в том числе, запрещающий использовать понятие «шампанское» для напитков, произведенных за рубежом. Французский производитель отметил, что это обязывает его переименовать шампанское в «игристое вино» для экспорта в Москву. Пойти на это поставщик не захотел.
Вероятно, пытаясь урегулировать сложившийся конфликт, Попович добавил, что вообще-то «мы не заставляем называть ее игристым вином».
«Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово «шампанское» на этикетке им никто не запрещает», — попробовал объясниться Попович.