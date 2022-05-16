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Бизнес
«Наш ответ» Google Play и App Store заработал
16 мая, 2022 13:07
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Скриншот сайта
В России заработал магазин приложений NashStore - аналог AppStore и Google Play. Он содержит более тысячи приложений, в том числе банковские.
О запуске сообщил разработчик - АНО «Цифровые технологии». NashStore можно скачать на сайте nashstore.ru.
В нем представлены такие приложения, как «Банки.ру», «Альфа-банк», «Сбермаркет», Gloria Jeans и другие. О запуске пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что из AppStore и Google Play убрали приложения российских банков. Речь идет о тех финансовых организациях, против которых Запад ввел санкции - ВТБ, Промсвязьбанке (ПСБ), Совкомбанке и других.
Уже установленные приложения работают в полной мере, ограничений по их использованию нет.
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