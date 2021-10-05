На Facebook «валится» со всех сторон: стало известно о первом в своем роде штрафе к соцсети
Социальную сеть Facebook могут оштрафовать за повторное неудаление запрещенной в РФ информации. При этом штраф будет исчисляться долей от оборота компании. Протокол о нарушении законодательства составил Роскомнадзор (РКН). Это первый оборотный штраф, который потребовало применить ведомство.
Согласно пресс-службе РКН, был составлен протокол о повторном нарушении ограничения доступа к материалам, которые запрещены российским законодательством. Материалы были размещены и неудалены из социальных сетей Facebook и Instagram.
Далее рассмотрением протокола займется суд. По данному правонарушению он может назначить так называемый оборотный штраф.
«За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд», — приводит комментарий РКН «Коммерсантъ».
Сообщение о новом штрафе в отношении Facebook появилось на фоне крупного сбоя в сетевой инфраструктуре компании. Днем ранее неудачное обновление адресов маршрутизации привело к тому, что соцсеть Facebook, а также принадлежащие ей соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp, были недоступны более 6 часов. На воне этого акции компании Facebook ощутимо потеряли в цене.