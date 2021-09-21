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«Мюзик-Холл» в Петербурге отремонтируют за 4,5 млрд рублей
21 сентября, 2021 22:01
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peterburg2.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, в котором обозначены сроки реконструкции здания театра «Мюзик-Холл» и финансирование. Срок выполнения работ – с 2022 по 2024 годы. Общий объём выделенных средств составит 4,5 млрд рублей.
Соответствующее распоряжение дополнило государственную программу «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге».
В документе говорится, что в ремонте нуждается фасад здания бывшего Народного дома императора Николая II, поскольку кровля и водосточная система изношены. Также, по словам губернатора, будут модернизированы театральные залы и гостевые зоны в соответствии с современными требованиями.
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