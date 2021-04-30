Бизнес
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Бизнес
Русская планета
Бизнес

Москвичам грозит голод? Выявлена проблема с доставкой продуктов в Москву

Артем Денисов
30 апреля, 2021 05:21
1 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 05:21
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Производители и торговые сети заявили о проблеме с доставкой продуктов питания в Москву.

Это связано с новыми правилами движения грузовых машин, которые будут введены 5 мая. По этой причине одни перевозчики не успевают получить необходимые пропуска, другие - отказываются от заказов, опасаясь штрафов. Для оформления новых пропусков требуется несколько недель.

На этом фоне тарифы на перевозки выросли. Если дорожная камера зафиксирует нарушение, то перевозчикам придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, в России ведется оперативный мониторинг цен на продукты, сообщило Минэкономразвития.

Там отметили, что данная мера позволяет своевременно отслеживать колебание влияние роста мировых цен на внутренние

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Транспорт
Доставка
Продукты питания
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!