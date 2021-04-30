Москвичам грозит голод? Выявлена проблема с доставкой продуктов в Москву

Бизнес

Производители и торговые сети заявили о проблеме с доставкой продуктов питания в Москву.

Это связано с новыми правилами движения грузовых машин, которые будут введены 5 мая. По этой причине одни перевозчики не успевают получить необходимые пропуска, другие - отказываются от заказов, опасаясь штрафов. Для оформления новых пропусков требуется несколько недель.

На этом фоне тарифы на перевозки выросли. Если дорожная камера зафиксирует нарушение, то перевозчикам придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, в России ведется оперативный мониторинг цен на продукты, сообщило Минэкономразвития.

Там отметили, что данная мера позволяет своевременно отслеживать колебание влияние роста мировых цен на внутренние