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Бизнес
Москвичам грозит голод? Выявлена проблема с доставкой продуктов в Москву
30 апреля, 2021 05:21
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Производители и торговые сети заявили о проблеме с доставкой продуктов питания в Москву.
Это связано с новыми правилами движения грузовых машин, которые будут введены 5 мая. По этой причине одни перевозчики не успевают получить необходимые пропуска, другие - отказываются от заказов, опасаясь штрафов. Для оформления новых пропусков требуется несколько недель.
На этом фоне тарифы на перевозки выросли. Если дорожная камера зафиксирует нарушение, то перевозчикам придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».
Как сообщалось, в России ведется оперативный мониторинг цен на продукты, сообщило Минэкономразвития.
Там отметили, что данная мера позволяет своевременно отслеживать колебание влияние роста мировых цен на внутренние
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