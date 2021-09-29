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Бизнес
Московский суд «сжалился» над многомиллионной компанией из США
29 сентября, 2021 20:32
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mos-gorsud.ru
Таганский районный суд Москвы удовлетворил просьбу американской компании Facebook отсрочить выплату штрафа в 26 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Согласно сообщению, отсрочка по оплате административного штрафа предоставлена до 4 октября.
Ранее компания Facebook сообщила, что не может оплатить штраф в установленные сроки из-за технических проблем. Административная мера в отношении компании была принята в связи с отказом удалить запрещенную информацию, напоминает «ТАСС».
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