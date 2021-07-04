Moet Hennessy приняла странненькие требования РФ и пошла на уступки. «Игристое вино» будет
Один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy принял требования нового российского закона об игристых винах. Теперь он будет маркировать напитки, экспортируемые в Россию, как «игристое вино».
Поставка продукта Moet Hennessy возобновится в ближайшее время, после отлаживания процессов по маркировке этикеток, пишет Bloomberg.
Напомним, Moet Hennessy заявила о приостановке поставок шампанского в РФ после того, как президент Путин 2 июля подписал закон, в том числе, запрещающий использовать понятие «шампанское» для напитков, произведенных за рубежом. Французский производитель отметил, что это обязывает его переименовать шампанское в «игристое вино» для экспорта в Москву, и по началу отказался это делать.
Россия на это отреагировала в своем стиле. Глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович назвал решение производителя шантажом. Он заявил, что это «крик на пустом месте», да и вообще, Россия делает шампанское не хуже, так что «не хотите возить — не возите».