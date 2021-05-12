Владимир Ефимов: Миллиардная партия сырков «Дружба» выпущена заводом «Карат»

Бизнес

В 2021 году один из крупнейших производителей плавленого сыра в России – завод «Карат» выпустил миллиардную партию известного всем с детства сырка «Дружба». Рецептура этого продукта была разработана ещё в 1960-м году и с тех пор сохраняет стабильно высокое качество. Какие преференции Москва решила предоставить заводу, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как и 60 лет назад, плавленый сырок «Дружба» по-прежнему востребован среди покупателей. За долгие годы выпуска его рецептура практически не изменилась – его также производят из твёрдого сыра, свежего творога, сливок и сливочного масла. При этом всё сырьё для изготовления продукции подвергается тщательной проверке как внутри предприятия, так и на базе независимых аккредитованных лабораторий.

В этом году была выпущены уже миллиардная партия сырка, что стало знаковым событием для столичного завода «Карат».

В мае Правительство Москвы присвоило заводу статус промышленного комплекса. Это даст собственнику имущественного комплекса право на существенные льготы, среди которых снижение налога на прибыль и имущество, земельного налога, рассказал заммэра.

Завод «Карат» активно развивается, расширяя своё производство и наращивая присутствие как на внутреннем рынке, так и внешнем – в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане Востребованность его продукции во многом объясняется её конкурентной ценой и высоким качеством.

В общей сложности, в Москве на данный момент работают четыре крупных и средних производителя молочной продукции. Они обеспечивают более шести тысяч рабочих мест и снабжают столицу необходимыми продуктами. По словам вице-мэра Ефимова, общий объём отгруженных товаров по итогам 2020 года составил 44,3 млрд рублей.