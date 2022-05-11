McDonald's может вернуться в Россию под видом нового бренда
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу в России под другим брендом. Соответствующей информацией поделились два источника, знакомых с ситуацией.
Один из них заявил, что компания еще не приняла окончательного решения по вопросу возвращения на российский рынок, но вскоре разбираться в ситуации всё-таки придется.
Напомним, до марта текущего года в России были открыты около 800 заведений McDonald's, поэтому, по словам инсайдера, сейчас компания ищет разные способы возвращения в РФ. Один из них - возобновить деятельность под новым брендом, передает газета «Известия».
О приостановке сети ресторанов быстрого питания на территории РФ стало известно 14 марта - компания таким образом решила выразить свой протест в ответ на решение российского лидера провести спецоперацию на Украине.