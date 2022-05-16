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Бизнес
«Макдоналдс» окончательной уйдет из России. Источник внутри компании заявил о новой сети фастфуда
16 мая, 2022 13:38
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сеть ресторанов «Макдоналдс», которая 14 марта приостановила бизнес в России, уйдет с рынка. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В сообщении сказано, что корпорация после 30 лет работы в России начнет продажу бизнеса. Заявление «Макдоналдс» приводит РИА Новости.
Источник ТАСС внутри компании заявил, что на самом деле «Макдоналдс» не уходит из России - он возобновит работу под новым брендом. Рестораны будут там, где раньше работал «Макдоналдс». Сохранятся коллектив, а также меню.
«Макдоналдс» приостановил работу после введения западных санкций. Ограничения стали ответом на начало спецоперации России на Украине.
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