Летние игровые новинки

Бизнес

Лето, время отдыха, релакса и веселья. Даже, несмотря на все ограничения, присущие нашему времени, нужно находиться на позитиве. А помогут в этом новые игры для мобильных платформ iOS и Android. Обзор лучших из которых подготовили специалисты портала top-cazinos.azurewebsites.net.

В рейтинг вошли:

· Letter Rooms;

· Kupala;

· Overboard!;

· Divinity: Original Sin 2;

· Flocks.

Letter Rooms

В летний период можно не только хорошо отдохнуть, но и подтянуть свои знания английского языка и словарный запас. В этом поможет игра «Комнаты с буквами». На каждом из уровней вам будет представлен набор букв. Необходимо сложить из них определенное словарное слова. Чем меньше будет неверных попыток — тем больше игровых очков вы сможете получить на свой счет. С каждым уровнем сложность будет возрастать. Можно использовать подсказки.

Kupala

Игра выпущена студией Spinomenal и обещает стать главным хитом этого лета. Паз посвящен древнему празднику летнего солнцестояния Ивана Купала, который широко отмечается в народе, с плясками и хороводами, весельем, прыжками через костры. Собирайте на экране карточки с атрибутикой празднества и получайте призы за разгаданные комбинации. Можно играть онлайн на Top-cazinoz с любого компьютера с доступом к интернету, своего смартфона или планшета.

Overboard!

Сюжет игры «За бортом!», переносит нас в 1935, прямиком на пароход, который следует из Европы в Нью-Йорк. Здесь произошло ужасное убийство, которое совершили… Вы! Теперь нужно замести следи и спутать улики, чтобы находящийся на борту детектив не смог раскрыть дело. Увлекательный квест, на прохождение которого требуется от 30 минут до часа.

Divinity: Original Sin 2

Ролевая игра с великолепной, реалистичной графикой, хорошо продуманным сюжетом, множеством настроек и опций, звуковым рядом. Подходит для iPad Pro. Ни в чем не уступает консольным релизам, а во многом и превосходит их. Полностью адаптирована под управление с тачскринов. Есть возможность прокачивать персонажа, играть самому или командой.

Flocks

Увлекательная игра, которая станет разминкой и тренировкой для мозга, чтобы слишком не расслабляться летом. По сюжету необходимо управлять группой забавных персонажей, изготовленных из бумажных стикеров. На каждом из уровней необходимо выполнить