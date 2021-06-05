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Бизнес
Крупнейший российский бизнесмен похвастался достижениями в защите экологии
5 июня, 2021 15:04
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Владеющий компанией «Северсталь» предприниматель Алексей Мордашов рассказал о своих экологических мероприятиях.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), бизнесмен рассказал об инвестировании в «зеленые металлы», цель которого - снижение нагрузки на окружающую среду. По его словам, на данное направление была потрачена «не гигантская сумма, но очень существенная».
Как передает РБК, на вопрос о переходе на безуглеродную технологию Мордашев ответить затруднился, объяснив это тем, что технологии в их распоряжении пока не являются индустриально применимыми и остаются пилотными проектами.
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