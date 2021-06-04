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Бизнес
Крупнейший российский банк победит мошенников с помощью Олега
4 июня, 2021 13:38
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Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Globallookpress
Один из крупнейших банков России, «Тинькофф», запустил в работу Олега - бесплатного телефонного ассистента.
Предназначение Олега - защита россиян от телефонных мошенников и спама. Делать это алгоритм будет с помощью автоматической расшифровки звонков и распознавания речи собеседника. В зависимости от результатов, Олег будет менять сценарий разговора.
Как сообщает «Финансовая газета», в основе помощника лежит авторская технология Tinkoff VoiceKit, а также платформа «Тинькофф Защиты». Кроме того, Олег, для некоторых пользователей, будет выполнять функции секретаря.
Как заявили в самом банке, со спам-звонками имеет дело почти 100% жителей РФ. В качестве части стратегии по защите, Олег также был интегрирован в таксофоны по всей России.
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