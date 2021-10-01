Кредиторы могут остановить банкротство известного петербургского завода
В начале октября 2021 года в Москве кредиторы обсудят вероятность заключения мирового соглашения о прекращении банкротства петербургского завода «Севкабель». О таком собрании проинформировал конкурсный управляющий ООО «ПК «Севкабель» Кирилл Пестряков на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
«Севкабель» – первый отечественный кабельный завод. Из-за процедуры банкротства деятельность предприятия заморожена.
Основными кредиторами «Севкабеля» выступают ООО «Инкатех», которой уступил права на долг «Сбербанк» (с требованием 3,2 млрд рублей), и банк «Траст» (с требованием 2,5 млрд рублей). По данным картотеки арбитражных дел, есть и другие кредиторы – ООО «Верста», ООО «Металлоинтеграция» и др.
В юридической фирме «Апелляционный центр» (защищает интересы «Севкабеля») заявили, что стороны конфликта понимают, что продолжение процедуры банкротства приведет к «неоправданным затратам, и заключение мирового — наиболее комфортный для всех способ его завершения».