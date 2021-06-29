«Клаустрофобия» запустила игру-квест с голосовым управлением по четырём эпохам Древнего Египта
Международная сеть интерактивных развлечений «Клаустрофобия» вместе с компанией SberDevices (входит в ГК «Сбербанк») запустила квест, который поможет школьникам в изучении истории Древнего Египта.
Приключенческая игра под названием «Эра фараонов» будет интересна и взрослым.
Она доступна на умных устройствах Sber, в мобильном приложении Сбер Салют, на устройствах Салют ТВ. Первый уровень можно пройти пользователям СберБанк Онлайн. Для начала игры нужно сказать: «Салют, включи игру Эра фараонов».
Игра-квест с голосовым управлением предлагает путешествие по четырем эпохам Древнего Египта. Участник будет решать максимально приближенные к реальности задачи, играя за разных фараонов.
Генеральный директор «Клаустрофобии» Владимир Жиганов отметил:
«Проект создан специально для школьников как дополнение к учебнику истории. В игровой форме ребята смогут узнать, в частности, о культуре, письменности, особенностях земледелия и военного дела древнеегипетской цивилизации. Управлять героями можно с помощью голосовых команд – в этом помогут виртуальные ассистенты Салют».
Игра готовилась в течение пяти месяцев, над ней трудились историки, звукорежиссеры и веб-дизайнеры. Для воссоздания атмосферы Древнего Египта было создано порядка 700 иллюстраций.
Руководитель SmartMarket и NLP-Platform, SberDevices Иван Смирнов заявил:
«Мы в SberDevices постоянно работаем над тем, чтобы у пользователей умных устройств и мобильных приложений с виртуальными ассистентами Салют был доступ к разнообразному и интересному контенту. Для того, чтобы было удобнее ориентироваться в нем, у нас есть каталог приложений, где можно выбрать интересующую категорию. Мы рады, что наши партнеры создают такие красивые и увлекательные приложения как «Эра фараонов», и всегда готовы помочь авторам интересных идей реализовать свои замыслы с помощью наших инструментов». Слова приводит Sber Press.
Семейство ассистентов Салют создано командой SberDevices. Пользователь может выбирать близкого по духу персонажа. Помощники заказывают продукты, записывают ко врачам или в салон красоты, поддерживают разговор и находят ответы на вопросы.