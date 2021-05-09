Катасонов: В Госдуму внесли законопроект об отмене части налогов для бизнеса

Бизнес

На период локдаунов для представителей малого и среднего бизнеса необходимо отменить земельный и имущественный налоги, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. По его словам, такой законопроект уже внесли в нижнюю палату.

«Меры поддержки по расширению патента, по расширению упрощенной системы налогообложения, по отмене на период локдаунов имущественных и земельных налогов внесены мной, фракцией ЛДПР в Госдуму», - цитирует депутата URA.RU.

Кроме того, Катасонов рекомендует продлить поддержку, которая оказалась эффективной в период пандемии. Он сообщил, что все эти вопросы будут обсуждаться во время отчета правительства, который состоится 12 мая.