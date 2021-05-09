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Бизнес
Катасонов: В Госдуму внесли законопроект об отмене части налогов для бизнеса
9 мая, 2021 11:44
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На период локдаунов для представителей малого и среднего бизнеса необходимо отменить земельный и имущественный налоги, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. По его словам, такой законопроект уже внесли в нижнюю палату.
«Меры поддержки по расширению патента, по расширению упрощенной системы налогообложения, по отмене на период локдаунов имущественных и земельных налогов внесены мной, фракцией ЛДПР в Госдуму», - цитирует депутата URA.RU.
Кроме того, Катасонов рекомендует продлить поддержку, которая оказалась эффективной в период пандемии. Он сообщил, что все эти вопросы будут обсуждаться во время отчета правительства, который состоится 12 мая.
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