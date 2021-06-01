Из-за слова «нахлобучили» миллиардеры Алексей Мордашов и Владимир Потанин потеряли разом 1,2 млрд долларов
Российские бизнесмены-металлурги Алексей Мордашов и Владимир Потанин потеряли за день $1,2 млрд.
Состояние совладельца компании «Северсталь» Мордашова 31 мая сократилось на $659 млн до $32,4 млрд, а капитал совладельца «Норникеля» Потанина — на $552 млн до $30,3 млрд, следует из рейтинга Forbes Real Time. Оба предпринимателя являются богатейшими россиянами.
Их капитал снизился после падения акций принадлежащих бизнесменам компаний на фоне высказываний первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в скором времени им грозят новые налоговые изъятия.
«Металлурги нас, извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — заявил он. Как отметил Белоусов, теперь компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога, сообщают «Открытые медиа».
В феврале текущего года финансовое состояние президента «Норникель» Владимира Потанина сократилось более чем на 1 млрд долларов.