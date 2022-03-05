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Бизнес
Из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел правительственный самолет
5 марта, 2022 12:44
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readovka.news
Из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел правительственный борт.
Сегодня утром с одного из аэропортов Петербурга стартовал ИЛ-96. На табло конечным пунктом назначения указана столица США.
Дальнемагистральный лайнер с бортовым номером RA-96019 приписан к специальному летному отряду «Россия», обеспечивающему перевозку высших должностных лиц Российской Федерации, руководителей спецуслужб и Вооруженных сил России, - сообщает телеграм-канал «Readovka».
На официальных сайтах о готовящихся переговорах между Россией и Соединенным Штатами не сообщается.
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