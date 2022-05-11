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Бизнес
Инстанция в Швейцарии заморозила процедуру банкротства оператора «Северного потока-2»
11 мая, 2022 14:40
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www.imago-images.de/globallookpress
Процедура банкротства оператора проекта «Северный поток-2» - компании Nord Stream 2 AG - встала на паузу до 10 сентября. Глава предприятия Маттиас Варниг подал заявление в марте.
О заморозке процедуры банкротства сообщает «Интерфакс».
Газопровод «Северный поток-2», состоящий из двух ниток и проходящий по дну Балтийского моря до Германии, заполнен газом и готов к работе. Однако процесс сертификации был остановлен, а оператора внесли в санкционный список.
Строительство газопровода закончилось 10 сентября 2021 года.
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