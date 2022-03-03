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Бизнес
ИКЕА приостанавливает работу всех своих магазинов в России
3 марта, 2022 15:58
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Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de
Крупнейшая в мире розничная сеть поставки сборной мебели для дома и интерьера IKEA прекратила продажу и поставку продукции на территорию России.
Мебельный гигант закрывает свои магазины, а также интернет-магазины и студии, – сообщил источник в пресс-службе центрального офиса.
По предварительным данным в результате этого решения без работы могут остаться около 16.000 человек.
Однако группа шведских компаний «Ингка», в которую входит и «Икеа», постарается сохранить обязательства и требования относительно безопасности своих сотрудников и их семей.
Главная наша цель – сохранить стабильность прибыли и оказать поддержку российским, украинским и белорусским сотрудникам, – сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству фирмы.
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