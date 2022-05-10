IKEA до шести месяцев продлила период выплаты заработной платы сотрудникам в России
Около 15 тысяч сотрудников IKEA в России продолжат получать зарплату до августа. О продлении периода выплаты сообщила компания Ingka Group, которая владеет магазинами мебельного бренда.
О решении сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление владельца компании Толгу Онку.
Он не уточнил, откуда будут поступать деньги на выплаты работникам, но отметил, что в компании будут следить за тем, что происходит.
Онку не стал говорить о полном уходе из России. Он сказал агентству, что IKEA «соблюдает все санкции».
IKEA в марте объявила о временном закрытии магазинов в России. Компания продолжила платить зарплату до мая.
Многие западные компании ушли из России или приостановили деятельность с началом спецоперации на Украине. Россия предупреждала о возможности национализировать оставшиеся предприятия.