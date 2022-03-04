Игроки «Челси» не были готовы к решению Романа Абрамовича продать клуб
Игрок «Челси» Н'Голо Канте рассказал о реакции футболистов на продажу клуба предпринимателем Романом Абрамовичем. Напомним, бизнесмен объявил о продаже «Челси» после начала военной операции России на Украине.
Канте заявил, что эта новость застала игроков команды врасплох.
«Это было то, к чему мы не были готовы», - заявил спортсмен в интервью Sky Sports.
Он отметил, что все события произошли слишком быстро. В данной ситуации играть в футбол - лучшее для членов команды.
Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 года. 2 марта он объявил о продаже своего детища. Прибыль от продажи поступит в благотворительный фонд. Средства фонда направят на помощь пострадавшим в результате военной операции России на Украине и восстановление инфраструктуры страны.
Напомним, военная операция России началась 24 февраля. За девять дней боевых действий Россия и Украина дважды садились за стол переговоров.