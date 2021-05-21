Губернатор Подмосковья вступил в борьбу за завод по сборке электрокаров Tesla

Бизнес

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после заявления бизнесмена Илона Маска на форуме «Новое знание» предложил ему построить завод электромобилей Tesla в Подмосковье. Он пообещал найти идеальное место и напомнил, что в регионе есть производство Mercedes.

«Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla», - считает губернатор. Его слова приводит телеканал «360». Среди достоинств Воробьев отметил «лучшие кадры» и «безупречную логистику».

Перед этим Маск анонсировал появление представительства компании Tesla в России. Кроме российского рынка, предприниматель рассматривает Казахстан.

В 2019 году в Подмосковье открыли завод Mercedes. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.