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Бизнес
Губернатор Подмосковья вступил в борьбу за завод по сборке электрокаров Tesla
21 мая, 2021 17:05
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Vincent Isore/Keystone Press Agency/Globallookpress
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после заявления бизнесмена Илона Маска на форуме «Новое знание» предложил ему построить завод электромобилей Tesla в Подмосковье. Он пообещал найти идеальное место и напомнил, что в регионе есть производство Mercedes.
«Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla», - считает губернатор. Его слова приводит телеканал «360». Среди достоинств Воробьев отметил «лучшие кадры» и «безупречную логистику».
Перед этим Маск анонсировал появление представительства компании Tesla в России. Кроме российского рынка, предприниматель рассматривает Казахстан.
В 2019 году в Подмосковье открыли завод Mercedes. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.
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