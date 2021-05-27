Госдеп США проник в крупнейшую компанию Украины

Бизнес

Бывший сотрудник Государственного департамента США стал советником главы правления «Нафтогаза Украины». Об этом сообщается на сайте группы компаний.

«Нафтогаз» усилил управленческую команду. Среди новых сотрудников оказался бывший функционер Республиканской партии США и Госдепа Мирон Василик.

Бывшего главу «Нафтогаза» Андрея Коболева с должности в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам прошлого года и назначил на этот пост Юрия Витренко, пишет «РИА Новости».