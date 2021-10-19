Глава холдинга рассказал о прорывном контенте в цифре и ставке на «Одноклассников», Instagram и «ВКонтакте»
Глава холдинга «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин на форуме Национальной ассоциации телерадиовещателей рассказал, как делать интересный контент и увеличивать число подписчиков в социальных сетях. Отметим, что главный информационный ресурс региона представлен во всех существующих соцсетях: так, объем просмотров издания на YouTube перевалил за 130 миллионов.
Добрынин твердо уверен - аудитории интересен аудиовизуальный контент. Чтение новостей - «это сложно».
«... Просто включить и посмотреть видео всегда приятней», - объяснил спикер рост Instagram, TikTok и YouTube.
На площадке в Москве было более 70 человек - руководителей каналов и интернет-дирекций, эсэмэмщиков.
Генеральный директор НАТ Александр Широких назвал арктическое СМИ «Ямал-Медиа» телеканалом, который «мог бы на равных биться с федеральными». По его мнению, растущие рейтинги и стильное оформление позволяют изданию «выглядеть достойно».
Канал «Ямал-Медиа» - в числе десяти региональных изданий по количеству подписчиков. Главная ставка «Ямал-Медиа» - на развитие Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассников», говорится на сайте издания. Канал рассчитывает улучшить показатели и уже в следующем году оказаться в пятерке лучших региональных каналов.