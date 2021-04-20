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Бизнес

ГК «Основа» приступила к реализации эко-квартала VERY в Марфино

Лилия Караева
20 апреля, 2021 13:25
3 мин
Лилия Караева
20 апреля, 2021 13:25
3 мин
Эко-квартал VERY
ГК «Основа»

ГК «Основа» приступает к реализации нового семейного эко-квартала, центром которого станет огромный двор-парк, а дома займут лишь 23% территории проекта. Он строится на севере столицы, в 20 метрах от Большого Ботанического сада.

Семейный эко-квартал VERY возводится на стыке двух огромных зеленых зон в границах Москвы – Главного Ботанического сада и Малого Ботанического сада (Питомник Главного Ботанического сада). Вместе с территорией ВДНХ и парком Останкино - это 600 гектаров зеленых прогулочных зон в шаговой доступности.

Новый проект бизнес-класса от ГК «Основа» возводится на территории бывшей гостиницы «Останкино» на участке 2,89 Га, из которых лишь 23% будет отдано под здания. Всего в рамках VERY будет построено 4 жилых дома высотой 31 этаж. На первых этажах планируется размещение социально и общественно значимой инфраструктуры, а также отдельно стоящего двухэтажного спортивного комплекса с бассейном. Также в проекте появятся встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест и отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус.

VERY возводится по проекту известного российского бюро АПЕКС и воплощает в себе принципы эко-архитектуры, где в центре дизайна и планирования находится природа.

Большой и зеленый двор-парк с активностями для всех возрастов – это еще одно уникальное преимущество проекта наряду с его расположением в окружении зеленых массивов. Авторское двухуровневое благоустройство и озеленение займут 77% территории VERY. В центре двора-парка расположится площадь с фонтаном и большой елью, вокруг которой зимой можно устраивать новогодние гуляния. Особенная гордость квартала - прогулочный мост длиной более 200 метров с горками и смотровыми площадками. Озеленение станет еще одним особенным акцентом проекта – всего здесь будет высажено более 1 тысячи кустарников и деревьев.

На территории VERY будет 5 детских площадок с уникальными качелями, канатной дорогой, площадкой для игры с песком и водой, всевозможными детскими городками и горками. Также здесь будут 2 большие спортивные зоны с площадками для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и зонами фитнеса и воркаута. Общая площадь этих площадок составляет 2,5 тысячи кв. метров, а по периметру всего двора будет сделана велосипедная дорожка протяженностью почти 1 километр.

На выбор покупателям в домах VERY представлено множество квартир с самыми разнообразными планировками и метражами: от небольших студий до роскошных 5-тикомнатных квартир. В каждой квартире устанавливаются огромные панорамные окна в пол высотой 2,46 метра с алюминиевым профилем, а высота потолков достигает 3,2 метра. Благодаря расположению проекта, 85% квартир – видовые, с роскошными видами на Главный Ботанический сад, Малый Ботанический сад и город.

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ГК «Основа»
VERY
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