Экс-владелец «Магнита» Сергей Галицкий сообщил о своей болезни
Российский бизнесмен, экс-владелец сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий сообщил, что он болен. Из-за этого ему приходится пропускать матчи своей футбольной команды.
Бизнесмен подтвердил, что по своей болезни пропустил три игры «Краснодара» и не может сейчас поддерживать контакты с клубом.
«Это не секрет для краснодарцев: я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу посещать домашние матчи в большом количестве», - рассказал Галицкий.
Бизнесмен философски отметил, что человек часто не является «хозяином своей судьбы» и сейчас он вынужден отказаться от посещения матчей.
При этом Галицкий отметил, что оперативным управлением клубом он продолжает заниматься, передаёт «РБК».
Чем именно болеет бизнесмен, он не уточнил.