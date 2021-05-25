Эко-квартал VERY от ГК «Основа» построят в партнёрстве со Сбербанком

Бизнес

Сбербанк открыл ГК «Основа» кредитную линию для строительства семейного эко-квартала бизнес-класса VERY на севере Москвы, в 20-ти метрах от Большого Ботанического сада. Объем одобренного проектного финансирования составил 16,481 млрд рублей.

«Это седьмой по счету проект жилищного строительства ГК «Основа», профинансированный Сбербанком. Все проекты застройщика предусматривают не только возведение комфортного жилья, но и социальной инфраструктуры. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу, что гарантирует будущим жильцам надёжность и безопасность сделки по приобретению квартир», - отметил вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, компания направит денежные средства на строительство жилого комплекса с детским садом и спорткомплексом с бассейном, который расположится на территории бывшей гостиницы «Останкино» на участке 2,89 га, на стыке Главного и Малого Ботанического сада в столичном районе Марфино.

«Сбербанк - один из наших ключевых стратегических партнеров по реализации девелоперских проектов компании в России. Это первый банк, где мы получили проектное финансирование еще до обязательного перехода девелоперов на эскроу-счета. Финансовая поддержка такого крупнейшего банка позволит нам возвести проект на максимально качественном уровне и в строгом соответствии с уникальной разработанной концепцией», - рассказал Александр Ручьев.

Семейный эко-квартал VERY возводится по архитектурному проекту известного российского проектного бюро АПЕКС, который воплощает в себе принципы эко-архитектуры, где в центре дизайна и планирования находится природа. В проекте, расположенном в окружении более чем 600 га парковых и прогулочных зон, под здания отведут лишь 23% участка, а на оставшихся 77% территории будет организован уникальный двухуровневый двор-парк с парящим мостом, центральной площадью с фонтаном, 5 детскими и 2 спортивными площадками. В рамках озеленения только на территории проекта будет высажено долее 1 тысячи деревьев, включая крупномеры, и кустарников.

Всего в рамках VERY построят 4 жилых дома высотой 31 этаж, где на первых этажах планируется размещение социально и общественно значимой инфраструктуры. Жилой комплекс также будет включать встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест, отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус, а также отдельно стоящий двухэтажный спортивный комплекс с бассейном – первый спортивный центр такого уровня в районе Марфино.

В эко-квартале запроектировано 1456 квартир разнообразных планировочных решений: от функциональных студий до просторных пятикомнатных квартир. Высота потолков достигает 3,2 метра, а в каждой квартире предусмотрены огромные панорамные окна в пол высотой 2,46 метра. При этом 85% квартир в ЖК VERY будут видовыми – с уникальными видами на Главный Ботанический сад, Малый Ботанический сад (Питомник Главного Ботанического сада) и город. На -1 уровне расположится подземный паркинг на 631 машиноместо и 330 индивидуальных кладовых помещений.

ГК «Основа» образована в 2016 году и развивает четыре основных направления деятельности: девелопмент в формате «умный дом» в России, Чехии, Германии и Испании; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации. В девелоперском портфеле компании на разных стадиях реализации находятся 17 жилых проектов. В Москве и Московской области это 12 проектов совокупной площадью более 700 тысяч квадратных метров жилья. В управлении ГК «Основа» находится более 130 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.