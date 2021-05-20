Эффект пандемии: производители пива и газировки столкнулись с дефицитом алюминиевых банок

Бизнес

Два крупных производителя пива в России, а также несколько источников в компаниях — производителях безалкогольных напитков сообщили о том, что ощущается нехватка алюминиевых банок.

Алюминиевой тары не хватает не только в России, но и на большинстве рынков по всему миру. Дефицит наблюдается последние три месяца. Эксперты связывают нехватку банок с эффектом пандемии коронавируса и изменением поведения покупателей - спрос из общепита перетек в ретейл, так как россияне перешли на питание дома.

Поставки планировали сбалансировать за счет ввода новых мощностей, но на текущий момент ситуация остается критичной. Проблемы испытывают также производители энергетиков и минеральной воды, например, Borjomi, сообщает РБК.

Как сообщалось, сотрудники завода по производству минеральной воды «Боржоми» объявили забастовку.

Люди требуют индексации зарплаты с учетом инфляции и улучшения условий труда. Бастующие забаррикадировали все въезды на территорию предприятия.