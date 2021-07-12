Новости – Бизнес
Бизнес
Джо Байден нанес новый удар по крупному капиталу
12 июля, 2021 09:53
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Oliver Contreras/Consolidated News Photos
Лидер США Джо Байден предпринял серьезный шаг по ограничению влияния крупного бизнеса в стране.
Подписанный президентом указ позволит компетентным ведомствам жестче контролировать крупных игроков и не давать им давить конкуренцию на рынке. Указ затрагивает как IT, так и сельское хозяйство и другие сферы, в которых государство теперь будет играть более значимую роль в недопущении бесконтрольного роста цен и появления монополий.
Как передает «Интерфакс», Байден убежден, что при отсутствии конкуренции капитализм очень быстро может превратиться в модель безжалостной эксплуатации граждан.
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