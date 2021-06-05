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Бизнес
Движение популярного вида транспорта ограничат в Москве
5 июня, 2021 15:23
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В мэрии Москвы пошли на регулирование движения популярных у жителей и гостей столицы электросамокатов. Причиной стал ряд инцидентов и столкновений.
Заместитель главы городского правительства по транспорту Максим Ликсутов заявил о том, что скорость самоката будет ограничена до 25 км/ч, а в некоторых зонах - до 15 км/ч.
«Если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции», — цитирует чиновника «РИА Новости».
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