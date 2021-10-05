Два столичных ресторана оказались в рейтинге The World's 50 Best Restaurants
Два московских заведения вошли в список наиболее престижных ресторанов мира по версии авторитетного рейтинга The World's 50 Best Restaurants. Это White Rabbit (25-е место) и Twins Garden (30-е место), пишет РБК.
Церемония награждения прошла в Антверпене. Рейтинг формируется исходя из оценок жюри, состоящего из критиков, поваров, блогеров и журналистов.
В 2021 году в топ-10 почётного списка попали Noma (Дания), Geranium (Дания), Asador Etxebarri (Испания), Central (Перу), Disfrutar (Испания), Frantzen (Швеция), Maido (Перу), Odette (Сингапур), Pujol (Мексика), The Chairman (Гонконг).
White Rabbit – ресторан русской кухни в Москве, открытый ресторатором Борисом Зарьковым. Шеф-поваром является Владимир Мухин.
Twins Garden – ресторан, в основе концепции которого, симбиоз науки и природы. Его основали братья Иван и Сергей Березуцкие. Шеф-повар – Иван Березуцкий.