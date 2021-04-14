Для отрасли обращения с мусором в России подготовили меры во избежание роста тарифов

Бизнес

Российский экологический оператор (РЭО) и Минприроды разработали проект постановления, в котором описаны новые механизмы поддержки отрасли обращения с мусором. Документ будет утвержден в ближайшие месяцы, его ждут представители рынка.

В постановлении указаны возвратные и невозвратные меры поддержки. К первым, в частности, отнесли предоставление займов на 10 лет под 3% годовых.

Предложенные невозвратные меры включают субсидирование 25% стоимости лизинга оборудования и компенсацию ставки льготных кредитов.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев сказал «Российской газете», что «эти меры напрямую влияют на формирование тарифа на вывоз мусора для населения».

Меры господдержки с воодушевлением встретили представители отрасли. Директор по развитию группы «ЭкоЛайн» Дмитрий Герасименко заявил, что они «помогают... избежать увеличения тарифов и... способствуют становлению отрасли, от которой напрямую зависит экологическое благополучие страны».

Появления мер поддержки очень ждет директора пермского экотехнопарка «Буматика» Сергей Чудинов.

«Я думаю, что банки автоматически пересмотрят свои подходы при финансировании отходоперерабатыващих предприятий, если будут видеть, что на 2 рубля банковских денег вложен 1 рубль государственных», — заявил Чудинов телеканалу «360».

Ранее сообщалось, что российские власти начнут следить за движением мусора по стране.