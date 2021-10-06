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Что Европе «смерть», то «Газпрому» хорошо: энергетики ожидают большой прибыли в холодный период
6 октября, 2021 14:45
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Youtube / Газпром
В компании «Газпром» ожидают, что приближающая зима будет холодной и это положительно скажется на доходах. Об этом заявил замглавы компании Виталий Маркелов.
«Для »Газпрома« [будет] хорошая зима, холодная», - сообщил Маркелов.
В «Газпроме» ожидают, что уровень добычи в 2021 году не опуститься ниже отметки в 510 млрд кубометров и этот объём будет обусловлен высоким спросом.
«Все зависит от спроса, холодной погоды и теплой погоды. Мы работаем под спрос», - приводит слова представителя компании «ТАСС».
Отметим, в последнее время цены на газ в Европу день ото дня обновляют рекорды. Так, 6 октября, по данным биржи ICE Futures, цена фьючерсов на газ превысила отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров.
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