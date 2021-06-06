Новости – Бизнес
Бизнес
Большие перемены: «Газпром» «переезжает» с 25 июня
6 июня, 2021 17:25
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Акционеры «Газпрома» готовятся к большому собранию, на котором будет приниматься новый устав корпорации. Одним из ключевых изменений станет смена адреса регистрации.
Холдинг планирует «переехать» из Москвы в Санкт-Петербург. Большинство подразделений уже давно де факто базируется в Северной столице, однако официально компания до сих пор зарегистрирована в Москве.
Как сообщает ТАСС, штаб-квартира компании официально будет располагаться в «Лахта-центре» - возвышающемся над Санкт-Петербургом небоскребе.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку