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Бизнес
«Большая двадцатка» решила поставить на место частные корпорации
10 июля, 2021 09:32
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Xander Heinl/photothek.de via ww/Globallookpress
Страны «большой двадцатки» осознали невозможность и дальше игнорировать рост влияния транснациональных IT-гигантов. Общими мыслительными усилиями решено брать с них больше налогов.
Главы финансовых ведомств входящих в объединение государств, совместно с руководителями центробанков, разработали новый порядок налогообложения для подобных корпораций: речь идет о 15 процентном налоге, взимаемом на национальном уровне.
Данная мера является ответом на схемы транснациональных компаний по перемещению прибыли в более лояльные налоговые зоны, передает REGNUM.
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