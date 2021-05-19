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Бизнесмена объявили «нерукопожатным» после спора с Путиным. Он покинул Россию и это не конец

Лилия Караева
19 мая, 2021 16:38
2 мин
Лилия Караева
19 мая, 2021 16:38
2 мин
Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

Совладелец агропромышленного холдинга «Русагро» Вадим Мошкович мог покинуть Россию. Об этом сообщили два источника - в компании опровергают информацию об отъезде.

Гендиректор компании Максим Басов сказал «Открытым медиа», что Мошкович «работает как обычно», а информация о его выезде за границу - «полная ерунда».

Ранее Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ сообщил, что власти объявили бизнесмена «нерукопожатным» и прекратили все контакты с ним. Предпринимателя вычеркнули из списка участников Петербургского экономического форума.

Как оказалось, это могло быть вызвано тем, что на мартовском совещании с президентом России Владимиром Путиным Мошкович предупредил главу государства об убытках аграриев из-за экспортных пошлин на подсолнечное масло, вводимых правительством. Путин ответил, что власти не собираются «прижимать какими-то нерыночными методами бизнес».

Что будет с самим Мошковичем - не понятно. НЕЗЫГАРЬ предполагает, что его бизнес начнут «рвать».

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Вадим Мошкович
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