Бывший топ-менеджер «Роснефти» бежал из России и купил дом в Лондоне за 3 млрд рублей
Вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов, который бежал из России после начала расследования уголовного дела о мошенничестве, оказался владельцем элитной недвижимости в ряде стран.
Вотинов с середины 90-х годов прошлого века работал в нефтяной отрасли и к 2010 году стал директором компании «Туапсенефтепродукт», которую выкупила «Роснефть». С 2012 по 2014 он занимал должность вице-президента «Роснефти». Затем он покинул компанию и уехал, а в 2015 году после жалоба «Роснефти» в отношении него было заведено уголовное дело. Вотинов был объявлен в международный розыск.
При этом британский суд запрос российских властей о выдаче бывшего топ-менеджера отклонил. Бывший вице-президент владеет особняком за 3 млрд рублей в Лондоне. В нем есть зал для завтрака, зимний сад, спортзал с бассейном, кинозал, сауна, процедурный кабинет и бар. Также семья Вотинова владеет апартаментами в Монако за 585 млн рублей и апартаментами за 377 млн рублей на Кипре, пишет istories.